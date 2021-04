Coronavirus, i dati del 29 aprile: +141 nuovi positivi a Monza e in Brianza, in calo ancora i ricoveri, 40 decessi in Lombardia (Di giovedì 29 aprile 2021) Il bollettino della Regione per giovedì 29 aprile 2021: sono +141 i nuovi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono +2.304 in Lombardia con 51.253 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,4% Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il bollettino della Regione per giovedì 292021: sonoin provincia di, sono +2.304 incon 51.253 tamponi effettuati e un tasso dità del 4,4%

