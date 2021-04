Coronavirus, Figliuolo: “Per metà luglio il 60 per cento degli italiani con due dosi” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il generale Figliuolo a ‘Porta a Porta’: “Mi aspetto un’estate tranquilla. Immunità di gregge entro settembre”. ROMA – Il generale Figliuolo a Porta a Porta rilancia. Il commissario scelto da Draghi si sbilancia sui numeri dei prossimi mesi per quanto riguarda i vaccini. “Entro metà luglio – la previsione del militare – avremo raggiunto al 60% l’immunità di gregge con la seconda dose. Per fine settembre puntiamo come obiettivo medio all’80%. Numeri che mi fanno pensare ad una estate tranquilla sempre con la mascherina“. Obiettivo 700mila dosi al giorno Ma il commissario Figliuolo non sembra essere intenzionato ad abbassare gli obiettivi. “Abbiamo raggiunto le 500mila dosi giornaliere – ribadisce il militare, riportato dall’Adnkronos – la proiezione è intorno a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il generalea ‘Porta a Porta’: “Mi aspetto un’estate tranquilla. Immunità di gregge entro settembre”. ROMA – Il generalea Porta a Porta rilancia. Il commissario scelto da Draghi si sbilancia sui numeri dei prossimi mesi per quanto riguarda i vaccini. “Entro– la previsione del militare – avremo raggiunto al 60% l’immunità di gregge con la seconda dose. Per fine settembre puntiamo come obiettivo medio all’80%. Numeri che mi fanno pensare ad una estate tranquilla sempre con la mascherina“. Obiettivo 700milaal giorno Ma il commissarionon sembra essere intenzionato ad abbassare gli obiettivi. “Abbiamo raggiunto le 500milagiornaliere – ribadisce il militare, riportato dall’Adnkronos – la proiezione è intorno a ...

