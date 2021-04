Coronavirus | 308 nuovi positivi nelle Marche | il contagio corre in due province | ecco quali I numeri nelle regioni

Advertising

ANCONA - Salgono, seppur leggermente, i nuovi positivi al Covid segnalati nelle Marche . Oggi, giovedì 29 aprile, il Gores ne ha segnalati(ieri 301), con un numero di analisi compiute comparabili: nelle ultime 24 ore sono stati testati 4613 tamponi : 2526 nel percorso nuove diagnosi (di cui 642 nello screening con percorso ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono(74 in provincia di Macerata, 44 in provincia di Ancona, 95 in provincia di Pesaro - Urbino, 24 in provincia di Fermo, 59 in provincia di Ascoli Piceno ...ANCONA - Salgono, seppur leggermente, i nuovi positivi al Covid segnalati nelle Marche. Oggi, giovedì 29 aprile, il Gores ne ha segnalati 308 (ieri 301), con un numero di ...Coronavirus Marche: ci sono 308 nuovi positivi nella nostra regione. Nel Piceno se ne contano 59.Tutti i numeri aggiornati.