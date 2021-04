Coronavirus | 14 320 nuovi casi e 288 decessi in 24 ore

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 29/04/21 • Attualmente positivi: 438.709 • Deceduti: 120.544 (+288) • Dimessi/Guariti: 3.449.955 (… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 aprile: 14.320 nuovi casi, i morti sono 288 - Agenzia_Ansa : Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati,… - Agenpress : Coronavirus in Italia: 14.320 nuovi contagi e 288 morti - MedicalScitech : #Coronavirus, il bollettino di oggi #29aprile: 14.320 nuovi positivi e 288 morti. Sono stati processati 330.075 tam… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 320

Sono 14.i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). Con i ...Sono 14.i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). In totale ...29 APR - Sono 14.320 (rispetto ai 13.385 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio de ...ROME, APR 29 - There have been 14,320 new cases of COVID-19 in Italy over the last 24 hours, and 288 more victims of the virus, the health ministry said Thursday. That compares with 13,385 new cases a ...