Coronavirus | 14 320 nuovi casi e 288 decessi in 24 ore

(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Toccano quota 4 milioni itotali di coronovirus registrati in Italia dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ipositivi sono 14.320, in crescita rispetto ai 13.385 di ieri. I tamponi processati sono 330.075, numero che fa alzare il tasso di positività al 4,3%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i morti sono 288, in significativo calo rispetto a ieri. Sono 18.088 i guariti mentre gli attuali positivi raggiungono il numero di 438.709 con una riduzione nelle ultime 24 ore pari a 4.062.Si allenta anche oggi la pressione sugli ospedali. Continua la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari con 19.351 degenti (-509), calo pure nelle terapie intensive con una riduzione complessiva di 71 pazienti (2.640 le persone ricoverate) e 129ingressi (ieri erano 168). In isolamento domiciliare ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 29/04/21 • Attualmente positivi: 438.709 • Deceduti: 120.544 (+288) • Dimessi/Guariti: 3.449.955 (… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 aprile: 14.320 nuovi casi, i morti sono 288 - Agenzia_Ansa : Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati,… - MaxsoMagazine : Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia: sono 14.320 rispetto ai 13.385 del giorno precedente. Il numero total… - alinatede : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 29/04/21 • Attualmente positivi: 438.709 • Deceduti: 120.544 (+288) • Dimessi/Guariti: 3.449.955 (+18.088)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 320

Reuters . Con i 14.test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi diindividuati , secondo i dati del ministero della Salute. Sono per la precisione 4.009.208. Sono 2.640 i ..., bollettino 29 aprile diffuso dalla Protezione Civile: 14.nuovi casi, ancora alto il numero dei decessi, ricoveri in calo 14.i nuovi casi dinel nostro paese nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diramato come di consueto dalla Protezione Civile. Ancora elevato il numero di morti giornalieri (288), con ...I tamponi eseguiti sono stati 330.075, prosegue la discesa dei ricoveri con le terapie intensive che sono 71 in meno. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia con 2.306 nuovi positivi ...E' di 14.320 nuovi positivi il bilancio delle ultime 24 ore in Italia e di 288 morti. Figliuolo: entro oggi in Italia 2,5 mln di vaccini ...