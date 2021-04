Coprifuoco, sondaggio Emg/Adnkronos: Italia divisa, il 48% contrario (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Italia si divide sul Coprifuoco, con il 48% della popolazione che si dichiara contrario alla proroga della misura restrittiva che fissa alle 22 il rientro a casa. E' quanto emerge da un sondaggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) L'si divide sul, con il 48% della popolazione che si dichiaraalla proroga della misura restrittiva che fissa alle 22 il rientro a casa. E' quanto emerge da un...

Advertising

you_trend : @agorarai ?? Sondaggio #EMG per @agorarai Il 41% degli italiani vorrebbe mantenere il #coprifuoco alle 22 (-10 pun… - you_trend : ?? Sondaggio EMG per @agorarai La metà degli italiani (51%) vorrebbe mantenere l'inizio del #coprifuoco alle 22. U… - fisco24_info : Coprifuoco, sondaggio Emg/Adnkronos: Italia divisa, il 48% contrario: La risposta è molto differenziata in base all… - G_mastrovito : RT @you_trend: @agorarai ?? Sondaggio #EMG per @agorarai Il 41% degli italiani vorrebbe mantenere il #coprifuoco alle 22 (-10 punti rispet… - Pozzo82 : RT @you_trend: @agorarai ?? Sondaggio #EMG per @agorarai Il 41% degli italiani vorrebbe mantenere il #coprifuoco alle 22 (-10 punti rispet… -