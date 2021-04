Coprifuoco, Italia divisa: 48% contrario - Sondaggio Emg/Adnkronos (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - L'Italia si divide sul Coprifuoco, con il 48% della popolazione che si dichiara contrario alla proroga della misura restrittiva che fissa alle 22 il rientro a casa. E' quanto emerge da un Sondaggio Emg-Different per Adnkronos. Alla domanda 'il governo ha confermato il Coprifuoco alle 22, lei è favorevole o contrario?', il 43% del campione si dice d'accordo; il 48%, appunto, contrario, mentre il 9% preferisce non rispondere. Se il dato non registra una sostanziale differenza in base al genere (tra i contrari, il 48% uomini e il 47% donne), la risposta è molto differenziata in base alla fascia di età. Tra i contrari al Coprifuoco alle 22, infatti, ben il 65% ha meno di 35 anni; il 32% è nella fascia tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) () - L'si divide sul, con il 48% della popolazione che si dichiaraalla proroga della misura restrittiva che fissa alle 22 il rientro a casa. E' quanto emerge da unEmg-Different per. Alla domanda 'il governo ha confermato ilalle 22, lei è favorevole o?', il 43% del campione si dice d'accordo; il 48%, appunto,, mentre il 9% preferisce non rispondere. Se il dato non registra una sostanziale differenza in base al genere (tra i contrari, il 48% uomini e il 47% donne), la risposta è molto differenziata in base alla fascia di età. Tra i contrari alalle 22, infatti, ben il 65% ha meno di 35 anni; il 32% è nella fascia tra i ...

FratellidItalia : ?? #Coprifuoco: hanno bocciato il nostro ordine del giorno. Fratelli d’Italia non arretra?? ?? Ascoltate… - Antonio_Tajani : Con @forza_italia ed il centro-destra di governo c’è il #cambiodipasso. Entro maggio,dove si può,cambieranno le regole del #coprifuoco - borghi_claudio : Capricci della Lega? NO! Gli americani NON verranno in Italia per turismo perchè ci sono limitazioni (espressamente… - TV7Benevento : Coprifuoco, Italia divisa: 48% contrario - Sondaggio Emg/Adnkronos... - John20278231582 : RT @SkyTG24: Covid, possibile coprifuoco in Italia alle 23: quando si decide -