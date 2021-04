Coprifuoco, il piano del Governo per alleggerirlo: come e quando si potrà arrivare a mezzanotte (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coprifuoco è diventato tema centrale di discussione. Con le prime riaperture, soprattutto quelle dei ristoranti, la corrente di pensiero più permissiva ha visto il Coprifuoco come un freno per la ripartenza dell’economia. Nonostante le richieste, il Governo ha però tenuto duro su questo punto. La linea per il momento non cambia, si andrà avanti così, vale a dire con il tetto delle ore 22 almeno fino alla metà di maggio. E’ questa la prima scadenza che il premier Draghi e la squadra dei ministri si sono dati per rivalutare le proprie posizioni. Il primo passaggio, nelle intenzioni, è quello di spostare il Coprifuoco alle 23 a partire da lunedì 17 maggio. Una decisione verrà presa il 14 maggio ma, affinché ci sia il consenso, la curva epidemiologica dovrà scendere per almeno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlè diventato tema centrale di discussione. Con le prime riaperture, soprattutto quelle dei ristoranti, la corrente di pensiero più permissiva ha visto ilun freno per la ripartenza dell’economia. Nonostante le richieste, ilha però tenuto duro su questo punto. La linea per il momento non cambia, si andrà avanti così, vale a dire con il tetto delle ore 22 almeno fino alla metà di maggio. E’ questa la prima scadenza che il premier Draghi e la squadra dei ministri si sono dati per rivalutare le proprie posizioni. Il primo passaggio, nelle intenzioni, è quello di spostare ilalle 23 a partire da lunedì 17 maggio. Una decisione verrà presa il 14 maggio ma, affinché ci sia il consenso, la curva epidemiologica dovrà scendere per almeno ...

Advertising

meb : Sulla modifica dell’orario del #coprifuoco serve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme… - DSantanche : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio è l'esplicito piano di #Speranza di far fallire la Nazione. Se no non c'è… - anteprima24 : ** #Coprifuoco, il piano del #Governo per alleggerirlo: come e quando si potrà arrivare a mezzanotte **… - BarbaFroid : RT @jacopotondelli: Il parlamento ha approvato, senza neanche un voto negativo, un piano da oltre 200 miliardi, perlopiù nuovi debiti, che… - JaqIrene : RT @lucabattanta: @enzo6619 @ladyonorato Aggiungo una cosa. È effettivamente un popolo di ignavi quello italiano. In Svizzera non c'è mai s… -