Coprifuoco, il Governo vicino alla modifica: quando si potrà uscire dopo le 22 (Di giovedì 29 aprile 2021) L’orario del Coprifuoco potrebbe cambiare a metà maggio. Ieri alla Camera si è raggiunta l’intesa nella maggioranza sulla revisione della misura restrittiva. In base alla risoluzione delle forze di Governo si farà una nuova valutazione in base all’andamento di casi e di vaccini. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) L’orario delpotrebbe cambiare a metà maggio. IeriCamera si è raggiunta l’intesa nella maggioranza sulla revisione della misura restrittiva. In baserisoluzione delle forze disi farà una nuova valutazione in base all’andamento di casi e di vaccini. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AzzolinaLucia : La Lega di Salvini raccoglie le firme contro il coprifuoco poi però in Parlamento non vota. Anche sulle aperture, s… - matteosalvinimi : La libertà vince! Grazie alla battaglia della Lega e grazie anche alle vostre preziose FIRME (che continuiamo a rac… - borghi_claudio : Non c'è 'voluto Draghi'. C'è voluta la forza di un partito come la Lega al governo e di 100mila firme in due giorni… - il_brigante07 : RT @CasaPoundItalia: #2201LIBERTÀ, con questo slogan, a partire dalle 22 di ieri, si sono svolte manifestazioni organizzate dai cittadini i… - fabgilardoni : RT @FabrizioDalCol: Magaldi: coprifuoco illegale, il governo non può imporlo -