Coprifuoco | Azzolina attacca la Lega | “Fa opposizione stando al governo”

(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “Ladi Salvini raccoglie le firme contro il, poi però in Parlamento non vota. Anche sulle aperture, sulle scuole, sui vaccini, su tutto: la mattina dice una cosa e la sera il contrario. Faal. #anchebasta”. Così l’ex ministra dell’istruzione Lucia(foto), parlamentare del Movimento 5 Stelle, chelain merito alla petizione per chiedere la cancellazione del. L'articolo L'Opinionista.

Il Fatto Quotidiano

Così la deputata M5S ed ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ospite di 'Accordi&Disaccordi'. "Nel decreto non c'è scritto assolutamente che il coprifuoco debba durare fino al 31 luglio"