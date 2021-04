'Coppa Italia, la finale Atalanta - Juve avrà i tifosi allo stadio' (Di giovedì 29 aprile 2021) La finale di Coppa Italia, Atalanta - Juventus , prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Sassuolo, sarà aperta al pubblico . Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladintus , prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Sassuolo, sarà aperta al pubblico . Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 29.04.1998 ?? @acmilan ?? Alziamo al cielo la Coppa Italia dopo 40 anni! #CMonEagles ?? - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? ?? L’#Italia in prima fascia nel sorteggio dei gironi di qualificazione alla Coppa del Mondo del 20… - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA FINALE ATALANTA-JUVENTUS CON 20% DEL PUBBLICO Lo annuncia il sottosegretario alla Salute Cos… - romanewseu : #CoppaItalia, la finale #AtalantaJuventus a porte aperte: ok al 20% di pubblico #ASRoma #RomanewsEU… - cmdotcom : #CoppaItalia, la finale #AtalantaJuventus col pubblico: arriva il via libera del Governo -