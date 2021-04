Coppa Italia, il calcio ritrova i tifosi: la finale Atalanta-Juventus si giocherà con 4.300 spettatori (Di giovedì 29 aprile 2021) Il calcio Italiano ritrova il pubblico sugli spalti. Il 19 maggio la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà seguita dal vivo da 4.300 spettatori. Il governo infatti ha dato il via libera all’occupazione del 20% di capienza dell’impianto. L’annuncio è stato dato dal sottosegretario alla Salute, Enrico Costa: “Dopo essermi confrontato con il ministro Speranza, confermo la disponibilità ad aprire lo stadio al 20% della capienza”. Adesso toccherà al Comitato tecnico scientifico definire le modalità con cui si potrà accedere allo stadio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilnoil pubblico sugli spalti. Il 19 maggio laditra, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà seguita dal vivo da 4.300. Il governo infatti ha dato il via libera all’occupazione del 20% di capienza dell’impianto. L’annuncio è stato dato dal sottosegretario alla Salute, Enrico Costa: “Dopo essermi confrontato con il ministro Speranza, confermo la disponibilità ad aprire lo stadio al 20% della capienza”. Adesso toccherà al Comitato tecnico scientifico definire le modalità con cui si potrà accedere allo stadio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

OfficialSSLazio : ?? #onthisday ?? 29.04.1998 ?? @acmilan ?? Alziamo al cielo la Coppa Italia dopo 40 anni! #CMonEagles ?? - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA FINALE ATALANTA-JUVENTUS CON 20% DEL PUBBLICO Lo annuncia il sottosegretario alla Salute Cos… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? ?? L’#Italia in prima fascia nel sorteggio dei gironi di qualificazione alla Coppa del Mondo del 20… - ludiludi1985 : @marifcinter @marifcinter certo che a questo punto, dopo aver approvato il pubblico in coppa Italia, perché non per… - xiloveinter : RT @SkySport: ULTIM'ORA COPPA ITALIA FINALE ATALANTA-JUVENTUS CON 20% DEL PUBBLICO Lo annuncia il sottosegretario alla Salute Costa #SkySpo… -