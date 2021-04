Coppa Italia | Dal Pino | “Pubblico allo stadio | grazie al Governo per segnale di normalità”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, ha accolto con soddisfazione la decisione delle autorità che hanno concesso la possibilità di aprire il Mapei Stadium al 20% della propria capienza in occasione della finale tra Juventus e Atalanta. “Ringraziamo ilche ha accolto la nostra richiesta – spiega Dal– Si tratta di unverso un ritorno alla, di cui abbiamo tutti bisogno. Entro la fine di questo campionato speriamo di poter aprire a 1000 persone in totale sicurezza. Siamo fiduciosi.” SportFace.

'La finale di, Atalanta - Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo la ...Si giocherà a porte semi - aperte la finale difissata per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, lo stadio del Sassuolo . Le due contendenti, che saranno la Juventus di Andrea Pirlo e l' Atalanta di Gasperini, avranno la ...Il pubblico più finalmente tornare negli stadi. La Finale della Coppa Italia, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, avrà una cornice di tifosi sugli spalti: 4300 person ...“La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo ...