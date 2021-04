Copa America 2021, vaccini per giocatori e staff: pronto il piano della Conmebol (Di giovedì 29 aprile 2021) La Conmebol, federazione sudAmericana e organizzatrice della Copa America 2021, è la prima realtà calcistica a intraprendere una campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Come confermato dal presidente Alejandro Dominguez, nelle scorse ore 50mila dosi del siero dell’azienda cinese Sinovac Biotech sono arrivate in Uruguay. Obiettivo quello di immunizzare tutti i giocatori e gli staff delle nazionali coinvolte nella Copa America, ma non solo: i vaccini infatti saranno somministrati anche alle squadre di impegnate nella Copa Libertadores e nella Copa SudAmericana. Considerando che il vaccino cinese non è ancora autorizzato in molti paesi ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) La, federazione sudna e organizzatrice, è la prima realtà calcistica a intraprendere una campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Come confermato dal presidente Alejandro Dominguez, nelle scorse ore 50mila dosi del siero dell’azienda cinese Sinovac Biotech sono arrivate in Uruguay. Obiettivo quello di immunizzare tutti ie glidelle nazionali coinvolte nella, ma non solo: iinfatti saranno somministrati anche alle squadre di impegnate nellaLibertadores e nellaSudna. Considerando che il vaccino cinese non è ancora autorizzato in molti paesi ...

