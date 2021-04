Contro il coprifuoco: fiaccolata in otto città della Toscana, organizzata da Fratelli d’Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) Per Firenze hanno pensato al Viale dei Mille. Sarà una degli otto punti scelti, in Toscana, da Fratelli d'Italia per dire basta al coprifuoco. La manfestazione è fissata per domani, venerdì 30 aprile. Si tratta di una protesta, spiegano gli organizzatori, pensata in assoluta sicurezza, con prescrizioni rilasciate dalle forze dell'ordine L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) Per Firenze hanno pensato al Viale dei Mille. Sarà una deglipunti scelti, in, dad'Italia per dire basta al. La manfestazione è fissata per domani, venerdì 30 aprile. Si tratta di una protesta, spiegano gli organizzatori, pensata in assoluta sicurezza, con prescrizioni rilasciate dalle forze dell'ordine L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

VittorioSgarbi : Il coprifuoco è un delitto contro la persona: riprendiamoci la nostra libertà. @stampasgarbi - AzzolinaLucia : La Lega di Salvini raccoglie le firme contro il coprifuoco poi però in Parlamento non vota. Anche sulle aperture, s… - borghi_claudio : Visto che bel risultato? Chi era veramente l'obiettivo dell'ordine del giorno contro il coprifuoco? Ve lo dico da g… - emilio05714955 : RT @MarsellaLuca: Abbiamo aderito alle manifestazioni contro il #coprifuoco che si sono svolte appena dopo le 22 in tutta Italia. #CasaPoun… - VictorChumps : @MolinariRik @RaiPortaaPorta Ma le firme contro il coprifuoco? -