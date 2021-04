Continua vaccinazione di massa a Procida Salmaso | Non esistono isole Covid free | virus entra lo stesso

(Di giovedì 29 aprile 2021)la campagna didisull’isola di. Nella giornata di ieri, in occasione della prima giornata dedicata agli over 50, sono state somministrate circa 700 dosi di vaccino. Numeri simili sono previsti nella giornata di oggi, con la convocazione dei cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni attesi presso il centro vaccinale allestito, in via straordinaria, nella sede del Comune. Il vaccino più utilizzato è il monodose Janssen di Johnson & Johnson: una scelta dettata dalle esigenze della comunitàna, composta in gran parte da naviganti e marittimi che, spesso chiamati a partire senza preavviso, potrebbero avere difficoltà a rispettare il calendario della doppia somministrazione. La campagna dia tappeto è stata organizzata dalla ...

la campagna didi massa sull'isola di Procida. Nella giornata di ieri, in occasione della prima giornata dedicata agli over 50, sono state somministrate circa 700 dosi di vaccino. In 4 giorni, cioè fino a sabato 1° maggio, si conta di vaccinare tutta la popolazione dell'isola campana dai 18 anni in su