Conte: tempi maturi, a giorni un grande evento per il nuovo M5S (Di giovedì 29 aprile 2021) "Qui però esuliamo dalle tematiche del lavoro, mi consenta di dare prima i dettagli a tutti gli iscritti del Movimento 5 stelle e poi di annunciarlo": così Giuseppe Conte ha risposto a una domanda ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) "Qui però esuliamo dalle tematiche del lavoro, mi consenta di dare prima i dettagli a tutti gli iscritti del Movimento 5 stelle e poi di annunciarlo": così Giuseppeha risposto a una domanda ...

Advertising

GFania : @HuffPostItalia Ahi ahi ahi “sperimentali e tempi non maturi” qui gatta ci cova. Conte 1.1 ? o Salvini 1.0 ? - Siciliano741 : RT @HuffPostItalia: Conte: 'Tempi non sono maturi per alleanza a tutto tondo col Pd' - HuffPostItalia : Conte: 'Tempi non sono maturi per alleanza a tutto tondo col Pd' - Lapomacho : @riccardogguerra @CtzMaurizio La stampa itaGliana fa schifo tutta, non c'entrano Conte o Draghi. E' una stampa 'al… - TV7Benevento : Amministrative: Conte, 'tempi non maturi per alleanza a tutto tondo con Pd'... -