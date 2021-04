Conte nel pantano del M5s e Casalino placa i deputati: "Giuseppe unica salvezza" (Di giovedì 29 aprile 2021) Accarezzato da chi pensa che “fu complotto, tremendo complotto” e poi punzecchiato da chi gli dice “bello, però datti una mossa”. Il passato che non si dimentica e il futuro che tarda ad arrivare. Ecco il giovedì da leoni di Giuseppe Conte. C’è scritto nell’agenda dell’ex premier: ore 17.30 intervento su Facebook alle Agorà, la corrente di Goffredo Bettini, con Enrico Letta. A seguire: ore 20.30, riunione con i presidenti grillini delle commissioni di Camera e Senato. Sono tutti molto nervosetti, nel M5s. Al punto di evocare anche Luigi Di Maio, l’ex capo politico che c’è, ma non si vede. Meglio iniziare con ordine. In attesa di diventare capo del M5s, incastrato nei lacci e lacciuoli del divorzio con Davide Casaleggio, oggi Conte parla all’iniziativa di Bettini, che lo ritiene vittima di “interessi nazionali e internazionali” ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Accarezzato da chi pensa che “fu complotto, tremendo complotto” e poi punzecchiato da chi gli dice “bello, però datti una mossa”. Il passato che non si dimentica e il futuro che tarda ad arrivare. Ecco il giovedì da leoni di. C’è scritto nell’agenda dell’ex premier: ore 17.30 intervento su Facebook alle Agorà, la corrente di Goffredo Bettini, con Enrico Letta. A seguire: ore 20.30, riunione con i presidenti grillini delle commissioni di Camera e Senato. Sono tutti molto nervosetti, nel M5s. Al punto di evocare anche Luigi Di Maio, l’ex capo politico che c’è, ma non si vede. Meglio iniziare con ordine. In attesa di diventare capo del M5s, incastrato nei lacci e lacciuoli del divorzio con Davide Casaleggio, oggiparla all’iniziativa di Bettini, che lo ritiene vittima di “interessi nazionali e internazionali” ...

