Conte-Letta, il segretario Pd: “Convergenza con M5s e Leu arriverà nel tempo, obiettivo sono le politiche. Amministrative tappa intermedia” (Di giovedì 29 aprile 2021) “La Convergenza tra M5s, Pd, Leu è avvenuta prima sull’azione che sul pensiero”, così il segretario dem, Enrico Letta, intervenendo all’iniziativa “Verso le Agorà”, con Giuseppe Conte e Goffredo Bettini. Secondo il segretario in questo percorso di Convergenza, ora sta cominciando “una Convergenza di dibattito e di pensiero”. E specifica: “Le Amministrative saranno una tappa di un percorso, ma l’obiettivo principale, verso questa idea di Italia, saranno le politiche del 2023?. Secondo Letta “ci sarà una Convergenza che arriverà nel tempo” e quindi “le Amministrative saranno un momento importante” che “non ho timore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “Latra M5s, Pd, Leu è avvenuta prima sull’azione che sul pensiero”, così ildem, Enrico, intervenendo all’iniziativa “Verso le Agorà”, con Giuseppee Goffredo Bettini. Secondo ilin questo percorso di, ora sta cominciando “unadi dibattito e di pensiero”. E specifica: “Lesaranno unadi un percorso, ma l’principale, verso questa idea di Italia, saranno ledel 2023?. Secondo“ci sarà unachenel” e quindi “lesaranno un momento importante” che “non ho timore di ...

