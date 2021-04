Congresso Usa, Joe Biden saluta Kamala Harris: “Signora vicepresidente, nessuno ha mai detto queste parole da questo podio” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Signora vice presidente. Nessun presidente ha mai detto queste parole da questo podio. È il momento”. Sono le parole pronunciate dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel discorso al Congresso, salutando Kamala Harris. Al fianco della vice presidente, era seduta la speaker della Camera, Nancy Pelosi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “vice presidente. Nessun presidente ha maida. È il momento”. Sono lepronunciate dal presidente degli Stati Uniti, Joe, nel discorso alndo. Al fianco della vice presidente, era seduta la speaker della Camera, Nancy Pelosi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

