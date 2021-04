Concorso straordinario, saranno predisposte ulteriori sessioni di prove suppletive. AVVISO Ministero (Di giovedì 29 aprile 2021) Concorso straordinario per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno: dal 14 al 20 maggio 2021 si svolgeranno le prove suppletive per coloro che non hanno potuto partecipare, a causa del Covid, alle prove scritte e che sono destinatari dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, noti all’Amministrazione alla data del 22 aprile 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021)per l'immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno: dal 14 al 20 maggio 2021 si svolgeranno leper coloro che non hanno potuto partecipare, a causa del Covid, allescritte e che sono destinatari dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, noti all’Amministrazione alla data del 22 aprile 2021. L'articolo .

