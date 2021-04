“Con Akash è tutto finto | vi dico perché” Il bacio al naufrago in prima pagina e il famoso ex di lei sbrodola tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) Solo pochi giorni fa ‘Whoopsee’ ha riportato la notizia delavvenuto traKumar e Antonella Fiordelisi. In seguito è stato Giuseppe Porro a pubblicare sul suo profilo Instagram un frame dell’accaduto. Ed ecco che la cronaca si tinge subito di rosa. Ma quando sboccia un amore ci si dimentica spesso dei fatti che lo hanno preceduto. Infatti pochi giornidelera avvenuto l’annuncio della rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fioredelisi. Una rottura, la loro, che si mormora fosse avvenuta già da un po’ ma che è giunta per mano degli stessi solo poco fa. (Continua dopo le foto) Ricordiamo tutti il body builder Francesco Chiofalo, noto a molti con il nomignolo di ‘Lenticchio’, gridato a tutta Italia dalla sua ex Selvaggia Roma a Temptation Island. Adesso è proprio lui, Chiofalo, a voler dire la ...