**Comunali: tensione primarie a Bologna, Iv 'no a quelle on line', fuori M5S e Azione** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Al momento quella di Bologna si profila come la 'sfida' nelle primarie del centrosinistra -finora annunciate- in vista delle comunali. Tra i candidati in campo, a giocarsi la partita sono l'assessore Matteo Lepore, candidato del Nazareno, e la sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, outsider ma candidata, e sostenuta, da Matteo Renzi. Il primo è in vantaggio nelle rilevazioni ma c'è chi scommette che la sindaca potrebbe riservare sorprese. Un sondaggio riservato -commissionato in questi giorni da chi la sostiene- racconta di uno scarto molto ridotto: 52 per Lepore e 48 per Conti. Ma al di là dei sondaggi, che la sfida sia 'calda' lo dimostrano le tensioni che stanno attraversando il tavolo del centrosinistra bolognese alle prese con l'organizzazione delle primarie. Risale a ieri l'ultima riunione dove è ...

