“Come Stai” è il nuovo singolo di Merrick insieme a Delta!

Già dallo scorso 23 aprile in digitale per Cabiria Record e distribuito da Altafonte, da oggi è disponibile su YouTube il videoclip di "Come Stai", nuovo singolo del rapper e produttore romano classe '98 Merrick composto insieme al producer DELTA. La clip, a cura del regista Andrea Bancone, prende vita nella riserva di Castelfusano, sul litorale di Ostia, luogo caro all'artista e in cui ha mosso i primi passi nella musica. Merrick, infatti, si fa notare dal pubblico nell'estate del 2020 nell'ambito dell'evento Fattore Ostia organizzato dal Teatro di Roma al Teatro del Lido, pubblicando il suo primo singolo "Volava con le parole" in featuring con Petross, a cui seguono poco dopo i primi singoli da solista, "Adesso"e "Maschere".

