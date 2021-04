Come manovrano Giappone, India e Australia in funzione anti-Cina (Di giovedì 29 aprile 2021) L’articolo di Giuseppe Gagliano sul recente accordo siglato da Giappone, India e Australia per consolidare la catena di approvvigionamento regionale Con indubbia coerenza e linearità, prosegue la politica di contenimento della Cina da parte dei maggiori alleati degli Stati Uniti nello scenario dell’Indo-Pacifico. Il 27 aprile infatti i ministri dell’Economia di Giappone, India e Australia hanno firmato un accordo denominato “Iniziativa per la resilienza della catena di approvvigionamento” sia per costruire un nuovo meccanismo di cooperazione sia per consolidare la catena di approvvigionamento regionale di vari settori. IN COSA CONSISTE L’ACCORDO TRA Giappone, India E Australia In altri termini questo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) L’articolo di Giuseppe Gagliano sul recente accordo siglato daper consolidare la catena di approvvigionamento regionale Con indubbia coerenza e linearità, prosegue la politica di contenimento dellada parte dei maggiori alleati degli Stati Uniti nello scenario dell’Indo-Pacifico. Il 27 aprile infatti i ministri dell’Economia dihanno firmato un accordo denominato “Iniziativa per la resilienza della catena di approvvigionamento” sia per costruire un nuovo meccanismo di cooperazione sia per consolidare la catena di approvvigionamento regionale di vari settori. IN COSA CONSISTE L’ACCORDO TRAIn altri termini questo ...

Come manovrano Giappone, India e Australia in funzione anti-Cina
I ministri dell'Economia di Giappone, India e Australia hanno siglato Iniziativa per la resilienza della catena di approvvigionamento ...

