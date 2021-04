Colori regioni | zona gialla | arancione e rossa Cosa può cambiare dal 3 maggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

delleoggi Lein fascia gialla sono: Lombardia, Piemonte, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige (sia la provincia autonoma di ...Cinquesono in zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. In zona gialla è collocato il resto d'Italia e quindi leAbruzzo, Campania, Emilia Romagna, ...Domani si saprà se l'Italia sta imboccando la strada giusta per abbassare i contagi Covid e contemporaneamente, in maniera graduale, riacquistare porzioni di libertà. Domani ...Domani si saprà se l'Italia sta imboccando la strada giusta per abbassare i contagi Covid e contemporaneamente, in maniera graduale, riacquistare porzioni di libertà. Domani ...