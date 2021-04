Colori delle Regioni: anticipazioni sui prossimi cambiamenti (Di giovedì 29 aprile 2021) I nuovi Colori delle Regioni, le anticipazioni sui prossimi cambiamenti. Cosa bisogna sapere. Anche se è ancora presto per l’assegnazione dei nuovi Colori alle Regioni, secondo la ripartizione territoriale delle aree di rischio in base alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, iniziano a uscire le prime indiscrezioni. La riunione della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 29 aprile 2021) I nuovi, lesui. Cosa bisogna sapere. Anche se è ancora presto per l’assegnazione dei nuovialle, secondo la ripartizione territorialearee di rischio in base alla diffusione dell’epidemia di Covid-19, iniziano a uscire le prime indiscrezioni. La riunione della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

bizcommunityit : Colori delle Regioni, per quattro la conferma dell'arancione, due in bilico - emanuele68 : Colori delle Regioni, per quattro la conferma dell'arancione, due in bilico - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il sistema dei colori 'penso possa essere stato utile nell'autunno scorso anno. Penso altrettanto che le misure siano da… - infoitinterno : Zona gialla, arancione e rossa: i colori delle regioni che possono cambiare dal 3 maggio - infoitinterno : Verso i nuovi colori delle regioni, mappa sempre più gialla: la Puglia lascia l'arancione, Sardegna fuori dal lockd… -