Classifica delle migliori stazioni ferroviarie italiane: Napoli sul podio (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa piattaforma Omio ha condotto una ricerca per stilare una speciale Classifica relativa alle migliori stazioni ferroviarie di tutta Italia. Napoli Centrale, la stazione di piazza Garibaldi si piazza sul gradino più basso del podio. Al primo posto invece troviamo Firenze Santa Maria Novella. Medaglia d’argento invece per la capitale con Roma Termini. Fanno scalpore la posizione 19 e 20 di questa speciale Classifica. Agli ultimi posti infatti ci sono le due stazioni di Milano, quella Centrale e quella di Porta Garibaldi. Un ultimo poso guadagnato a causa della forte percentuale di ritardi. La stazione napoletana si distingue soprattutto per la grande disponibilità di servizi come Wi-Fi gratuito, il parcheggio e il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa piattaforma Omio ha condotto una ricerca per stilare una specialerelativa alledi tutta Italia.Centrale, la stazione di piazza Garibaldi si piazza sul gradino più basso del. Al primo posto invece troviamo Firenze Santa Maria Novella. Medaglia d’argento invece per la capitale con Roma Termini. Fanno scalpore la posizione 19 e 20 di questa speciale. Agli ultimi posti infatti ci sono le duedi Milano, quella Centrale e quella di Porta Garibaldi. Un ultimo poso guadagnato a causa della forte percentuale di ritardi. La stazione napoletana si distingue soprattutto per la grande disponibilità di servizi come Wi-Fi gratuito, il parcheggio e il ...

