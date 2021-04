Clamoroso a Manchester: la Roma perde anche Spinazzola (Di giovedì 29 aprile 2021) Infortunio Spinazzola: le condizioni dell’esterno della Roma, uscito anzitempo dal match contro il Manchester United Clamoroso quanto successo a Manchester durante il match di Europa League tra United e Roma. I giallorossi sono stati costretti a utilizzare tre slot per i cambi, nel primo tempo, a causa di altrettanti infortuni fisici. Jordan Veretout, Pau Lopez e Leonardo Spinazzola. L’esterno italiano ha patito un infortunio muscolare. In attesa di accertamenti clinici, risulta certa la sua assenza contro la Sampdoria, domenica sera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Infortunio: le condizioni dell’esterno della, uscito anzitempo dal match contro ilUnitedquanto successo adurante il match di Europa League tra United e. I giallorossi sono stati costretti a utilizzare tre slot per i cambi, nel primo tempo, a causa di altrettanti infortuni fisici. Jordan Veretout, Pau Lopez e Leonardo. L’esterno italiano ha patito un infortunio muscolare. In attesa di accertamenti clinici, risulta certa la sua assenza contro la Sampdoria, domenica sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

NeroTifoso : Sto Manchester è una vergogna mondiale, miliardi su miliardi per bidoni allenati da un bidone, si ritrova li grazie… - PagineRomaniste : 50’ - Errore clamoroso di Ibanez che serve Cavani da solo davanti a Mirante. Il portiere giallorosso compie un mira… - serieAnews_com : ???? Roma, clamoroso a Old Trafford: tre infortuni in meno di 40' minuti - XPlesso : RT @_DAGOSPIA_: NON FAMO 'A CURVA SUD: IN AULA GIULIO CESARE L'INNO DELLA ROMA PRIMA DELLA SFIDA DI MANCHESTER - _DAGOSPIA_ : NON FAMO 'A CURVA SUD: IN AULA GIULIO CESARE L'INNO DELLA ROMA PRIMA DELLA SFIDA DI MANCHESTER… -