Ciro Grillo | l’annuncio dei genitori della ragazza | “Basta falsità”

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 29 aprile 2021) Idi S.J, lache ha denunciatoe i suoi 3 amici accusandoli di stupro di gruppo nell’estate del 2019, hanno ora deciso di parlare. E lo hanno fatto affidandosi al loro avvocato, Giulia Bongiorno, tramite una lettera pubblica. “Difficile rimanere in silenzio davanti alleche si continuano a scrivere e a dire sul conto di nostra figlia, aggiungendo dolore al dolore: il nostro e il suo. D’altro canto, sarebbe fin troppo facile smentirle sulla base di numerosi atti processuali che sconfessano certe arbitrarie ricostruzioni e che, per ovvie ragioni, non possono essere resi pubblici”. Poi aggiungono: “Abbiamo appreso, inoltre, che frammenti (frammenti!) di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci ...