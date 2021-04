Ciro Grillo | la mamma e il papà della fanciulla | Il corpo di nostra figlia era un premio

(Di giovedì 29 aprile 2021) I genitoriragazza che ha denunciato il figlio di Beppee tre amici per violenza sessuale scrivono una lettera. Vediamo nel dettaglio. Caso, i genitoriragazza: “Nel video il suomostrato come un trofeo” su Notizie.it.

Frammenti di video che " girano tra amici come un trofeo " e che portano la famiglia della studentessa di Milano, presunta vittima di stupro da parte die tre suoi amici , a rompere il silenzio. La denuncia arriva tramite il legale dei genitori, la senatrice Giulia Bongiorno . Parole che hanno spinto il Garante della privacy a ricordare ..., l'indagine per violenza di gruppo su di lui e sugli amici Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta si fa sempre più rovente ( ) . Tutto da quando il padre, comico e ...In queste ultime ore i genitori della ragazza che ha accusato di stupro Ciro Grillo ed i suoi tre amici, hanno scritto una lettera, divulgata attraverso l’avvocata Giulia Bongio ...I genitori della ragazza che ha accusato di stupro il figlio di Beppe Grillo e tre suoi amici, denunciano la condivisione di frammenti di video intimi ...