Ciro Grillo | il legale rinuncia al mandato per ' divergenze sulla condotta extraprocessuale'

(Di giovedì 29 aprile 2021) Hoto alpercol mio assistitoda tenere, specie in processi come questo . Cos l avvocato Paolo Costa che difendeva fino a ieri Vittorio ...

Advertising

repubblica : La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia,… - Agenzia_Ansa : I genitori della studentessa presunta vittima di stupro, che secondo le accuse sarebbe stato compiuto da Ciro Grill… - Agenzia_Ansa : Il legale di uno degli amici di Ciro Grillo, accusato di violenza di gruppo su una studentessa ha dismesso il manda… - Milli19751 : Ciro Grillo e amici inchiodati da video e foto: cosa è successo - tea_4two : Ciro Grillo, il legale di Lauria dismette il mandato - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo

Il Secolo XIX

Così l'avvocato Paolo Costa che difendeva fino a ieri Vittorio Lauria , uno degli amici diaccusato dalla procura di Tempio Pausania di violenza di gruppo nei confronti di una studentessa ...Cos l avvocato Paolo Costa che difendeva fino a ieri Vittorio Lauria, uno degli amici diaccusato dalla procura di Tempio Pausania di violenza di gruppo nei confronti di una studentessa ...«Ho rinunciato al mandato per divergenze col mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo». Così l’avvocato ...(PRIMAPRESS) - ROMA - Ha rimesso l'incarico il legale di uno dei giovani accusati con Ciro Grillo dello stupro di una ragazza 19enne, a una festa in Costa Smeralda nel 2019. L'avvocato Paolo Costa, ...