Ciro Grillo e l’inchiesta. L’avvocato se ne va e sbatte la porta. E la Procura valuta il revenge porn (Di giovedì 29 aprile 2021) Ciro Grillo e l’inchiesta. Ogni giorno escono fuori nuovi particolari. Oggi si apprende che L’avvocato di Vittorio Lauria, uno dei tre ragazzi indagati di stupro di gruppo con il figlio di Grillo, ha lasciato l’incarico: “Ho rinunciato al mandato per divergenze con il mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo”, ha spiegato Paolo Costa secondo quanto ricostruisce Libero. Ciro Grillo, lascia L’avvocato dell’amico Vittorio Lauria L’avvocato non avrebbe gradito l’intervista che Lauria ha fatto domenica 25 aprile a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7 . Lauria nell’intervista sosteneva che la ragazza aveva bevuto la vodka “per sfida” e non perché costretta e che il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021). Ogni giorno escono fuori nuovi particolari. Oggi si apprende chedi Vittorio Lauria, uno dei tre ragazzi indagati di stupro di gruppo con il figlio di, ha lasciato l’incarico: “Ho rinunciato al mandato per divergenze con il mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo”, ha spiegato Paolo Costa secondo quanto ricostruisce Libero., lasciadell’amico Vittorio Laurianon avrebbe gradito l’intervista che Lauria ha fatto domenica 25 aprile a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7 . Lauria nell’intervista sosteneva che la ragazza aveva bevuto la vodka “per sfida” e non perché costretta e che il ...

repubblica : La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia,… - Agenzia_Ansa : I genitori della studentessa presunta vittima di stupro, che secondo le accuse sarebbe stato compiuto da Ciro Grill… - Agenzia_Ansa : Il legale di uno degli amici di Ciro Grillo, accusato di violenza di gruppo su una studentessa ha dismesso il manda… - mauriziolosavio : RT @marioadinolfi: La tragedia di Grillo non è solo nel fallimento come padre biologico di Ciro ma anche come padre di una generazione orma… - MariMario1 : RT @MinistroEconom1: È ovvio che Grillo minimizzi ciò di cui è accusato suo figlio Ciro. Lui ha stuprato quasi 10.000.000 di elettori. -