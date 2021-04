Ciro Grillo | dall’inchiesta particolari choc | «Schiaffi su schiena e natiche» Spuntano nuove foto

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 29 aprile 2021) La Procura di Tempio Pausania che sta indagando sul presunto stupro ai danni di una ragazza di 19 anni a opera di(figlio di Beppe) e tre suoi amici nell’estate del 2019, sta ridefinendo in queste ore i capi di imputazione per alcuni degli indagati. Lo ha appreso l’Adnkronos, secondo cui si aggrava dunque la posizione di alcuni dei quattro giovani indagati per la violenza sessuale ai danni della giovane nella villa diin Costa Smeralda. In particolare, viene modificato il secondo capo di imputazione, che riguarda una serie die di frame in cui si vedono a tratti due, a tratti tre ragazzi, con i genitali scoperti appoggiati sul capo dormiente della seconda ragazza, R.M, l’amica di S.J. In alcune, sfocate, non si vede il volto dei giovani coinvolti. E nei recenti ...