Cinquantasei arresti nell’ambito dell’inchiesta “Petrolmafie Spa” sugli affari del clan calabrese Limbadi con il greggio proveniente dalla Romania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) È stato chiuso il cerchio sul tronconeSpa” coordinatoDda di Catanzaro. Stamattina 56 persone sono state arrestate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza e dai carabinieri Ros che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Valeria Isabella Valenzi su richiesta del procuratore Nicola Gratteri e dei sostituti della Dda Andrea Mancuso, Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo. Complessivamente sono 83 gli indagatiDirezione distrettuale antimafia che, nelle settimane scorse, aveva eseguito 15 provvedimenti di fermo collegati alle altre operazioni condotte dalle Procure di Reggio Calabria, Napoli e Roma. Il blitz è scattato stamattina: in 28 sono finiti in carcere, 21 ai domiciliari, 4 all’obbligo di dimora e per tre indagati il gip ...