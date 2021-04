Cina a Usa: non accetteremo sfide al nostro sistema politico. E ricorda la “diplomazia del ping-pong” (Di giovedì 29 aprile 2021) La Cina "non accetterà" una sfida "al sistema politico del Partito comunista cinese e alla sua leadership". L'ha affermato oggi Yang Jiechi, il principale consigliere in materia di politica estera del presidente Xi Jinping, nello stesso giorno in cui il numero uno della Casa bianca Joe Biden ha detto nel suo discorso al Congresso che l'America è in "lotta con la Cina, la Russia e altre nazioni per conquistare il XXI secolo", associando questi paesi con "autocrazie". Yang, che è un membro del Politburo quindi un funzionario di massimo livello, in un articolo pubblicato sul Quotidiano del Popolo ha affermato che le due parti dovrebbero gestire "in maniera costruttiva" le loro relazioni, ricordando la "diplomazia del ping-pong" che portò ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 aprile 2021) La"non accetterà" una sfida "aldel Partito comunista cinese e alla sua leadership". L'ha affermato oggi Yang Jiechi, il principale consigliere in materia di politica estera del presidente Xi Jin, nello stesso giorno in cui il numero uno della Casa bianca Joe Biden ha detto nel suo discorso al Congresso che l'America è in "lotta con la, la Russia e altre nazioni per conquistare il XXI secolo", associando questi paesi con "autocrazie". Yang, che è un membro del Politburo quindi un funzionario di massimo livello, in un articolo pubblicato sul Quotidiano del Popolo ha affermato che le due parti dovrebbero gestire "in maniera costruttiva" le loro relazioni,ndo la "del" che portò ...

Advertising

valigiablu : Crisi climatica: “Siamo sull’orlo del baratro. Questo è davvero un anno cruciale per il futuro dell’umanità”. Usa,… - HuffPostItalia : Von der Leyen scrive ai leader Ue: 'Cina autoritaria, raccogliamo la mano tesa degli Usa' - folucar : RT @busettodavide: I tweet quelli belli di @RobertoBurioni (sarebbe da farci un libro). Decessi in: #Cina 4.636; #Cuba 614; #Vietnam 35; #… - UBrignone : RT @TCommodity: La competizione geostrategica tra Usa e Cina si sposta sul fronte delle materie prime. Ieri Pechino ha alzato dazi export e… - AscenzoJacopo : RT @galietti82: Dalla FAZ di oggi: Joe non è contento di Angela. Gli USA sono imbufaliti con Berlino, che pensa di scaricarsi la coscienza… -