Ciclismo | incontro tra Dylan Groenewegen e Fabio Jakobsen “Abbiamo avuto modo di sfogarci”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) La caduta al Giro di Polonia, per fortuna, sembra essere ormai acqua passata. Il fisico diovviamente, dopo le numerose fratture patite, continua ancora a risentirne, ma la gioia è ovviamente quella di vederlo nuovamente in gara tra i professionisti, come accaduto al Giro di Turchia. Al prossimi Giro d’Italia, dopo la squalifica imposta dall’UCI, dovrebbe partecipare, ancora fermo dopo la grave scorrettezza compiuta in volata. Tra i due olandesi c’è stato qualche giorno fa il primoufficiale. Le parole del corridore della Jumbo-Visma riportate da Spazio: “Ci siamo incontrati in una stanza ad Amsterdam poco prima del Giro di Turchia. Entrambidi ...