Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - Sonny Colbrelli vince la seconda tappa del Giro di Romandia 2021. Il corridore bresciano della Bahrain Victorious si è imposto allo sprint sul traguardo di Saint-Imier regolando un gruppo di una trentina di unità. In classifica generale l'austtraliano Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) mantiene la leadership, con 8? sul neozelandese Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation).

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Giro A Colbrelli la 2ª tappa del Giro di Romandia L'azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro di Romandia, La Neuveville - Saint Imier di 165 chilometri, battendo in volata il neozelandese Patrick Bevin e lo svizzero Marc Hirschi. Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di Peter Sagan, ...

Ciclismo: Montagne lombarde protagoniste del Giro d'Italia 2021 Sabato 29 maggio si terrà la tappa del Giro d'Italia 2021 di ciclismo Verbania - Valle Spluga. L'evento è stato presentato mercoledì 28 aprile a Chiavenna, nel corso di una conferenza stampa. La tappa, che ha il patrocinio di Regione ...

Ciclismo, Bennett capitano al Giro: “Punto alla top five” QUOTIDIANO.NET Ciclismo: Giro Romandia, Colbrelli vince 2/a tappa e Dennis sempre leader Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – Sonny Colbrelli vince la seconda tappa del Giro di Romandia 2021. Il corridore bresciano della Bahrain Victorious si è imposto allo sprint sul traguardo di Saint-Imier re ...

ROMANDIA, IL MORSO DEL COBRA A SAINT-IMIER Sonny Colbrelli è il vincitore della seconda tappa del Giro di Romandia (La Neuveville -Saint-Imier, 168 km), davanti a Patrick Bevin (Israel-Start Up Nation) e Marc Hirschi (UAE Team Emirates). E’ la ...

