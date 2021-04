Ciclismo: Giro Romandia, Colbrelli vince 2/a tappa e Dennis sempre leader (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – Sonny Colbrelli vince la seconda tappa del Giro di Romandia 2021. Il corridore bresciano della Bahrain Victorious si è imposto allo sprint sul traguardo di Saint-Imier regolando un gruppo di una trentina di unità. In classifica generale l’austtraliano Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) mantiene la leadership, con 8?³ sul neozelandese Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation). L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – Sonnyla secondadeldi2021. Il corridore bresciano della Bahrain Victorious si è imposto allo sprint sul traguardo di Saint-Imier regolando un gruppo di una trentina di unità. In classifica generale l’austtraliano Rohan(Ineos Grenadiers) mantiene laship, con 8?³ sul neozelandese Patrick Bevin (Israel Start-Up Nation). L'articolo CalcioWeb.

