Chiudono i bancomat! La banca elimina il contante e 1,3 milioni di italiani resteranno “a secco” (Di giovedì 29 aprile 2021) Riuscite ad immaginare una banca che elimini il contante, ostacolandone l’utilizzo ai propri clienti? Siamo alla frutta perchè questa non è fantasia ma pura realtà. Viene riferito dal Corriere della Sera nella sezione Economia che “Ing Italia chiude bancomat e casse automatiche, dal primo di luglio la banca elimina il contante”. (Continua dopo la foto) Sono ben 62 gli sportelli automatici presenti sul nostro Paese a cui verrà imposto il sigillo. L’importante cambiamento andrà a colpire 1,3 milioni di clienti italiani. “Chi desidererà prelevare il denaro contante dovrà rivolgersi agli Atm di altre banche secondo le condizioni economiche previste dal contratto e dovranno versare assegni inviandoli tramite casella postale”. Ovviamente ritirare i ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 aprile 2021) Riuscite ad immaginare unache elimini il, ostacolandone l’utilizzo ai propri clienti? Siamo alla frutta perchè questa non è fantasia ma pura realtà. Viene riferito dal Corriere della Sera nella sezione Economia che “Ing Italia chiude bancomat e casse automatiche, dal primo di luglio lail”. (Continua dopo la foto) Sono ben 62 gli sportelli automatici presenti sul nostro Paese a cui verrà imposto il sigillo. L’importante cambiamento andrà a colpire 1,3di clienti. “Chi desidererà prelevare il denarodovrà rivolgersi agli Atm di altre banche secondo le condizioni economiche previste dal contratto e dovranno versare assegni inviandoli tramite casella postale”. Ovviamente ritirare i ...

