Chiari: famiglia intossicata dal monossido di carbonio (Di giovedì 29 aprile 2021) Chairi (Brescia), 29 aprile 2021 - Tragedia sfiorata questa notte attorno all'una a Chiari , nell'Ovest Bresciano. Il bilancio è di sei persone coinvolte tra cui quattro bimbi: tutti hanno subito una ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) Chairi (Brescia), 29 aprile 2021 - Tragedia sfiorata questa notte attorno all'una a, nell'Ovest Bresciano. Il bilancio è di sei persone coinvolte tra cui quattro bimbi: tutti hanno subito una ...

Advertising

Giorno_Brescia : Chiari: famiglia intossicata dal monossido di carbonio - FCInterLove : @FBiasin Per essere ancora più chiari, la famiglia Zhang ha costruito il carro ! - Ang3779 : @HRomische @chilhavistorai3 Scusa se dopo aver passato 17 anni nel buio più totale,la sua famiglia chiede che venga… - fioridiIuna : mio padre ha 55 anni e l'ho appena cazziato perché ha sbagliato a mettere tovaglia e piatti in tavola, mi pare risu… - malditalisyada : io cerco di non parlare mai della mia famiglia perché non voglio esporre il mio privato, però sono incazzata che ve… -