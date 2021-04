Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo | rottura definitiva | le parole dell’influencer

(Di giovedì 29 aprile 2021) In questi giorni, si sono susseguite numerose voci sullatra. I due, inizialmente, non hanno alimentato le voci di corridoio ma l’influencer ha deciso di confermare il tutto su Instagram. LA CONFERMA SU INSTAGRAM –in queste ultime ore ha confermato lacon il calciatore.L'articolo

Advertising

danitrash77 : Chiara Nasti personaggio surreale - infoitsport : Chiara Nasti ha lasciato Zaniolo: “Non ho più nessun tipo di relazione” - infoitsport : Chiara Nasti annuncia la fine della sua relazione con Nicolò Zaniolo - infoitsport : Chiara Nasti confessa: “Mi sono lasciata con Zaniolo” - infoitsport : Niccolò Zaniolo e Chiara Nasti, amore finito. Lei su Instagram: «Non inoltratemi le sue cose» -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Sembra giunta al capolinea la love story tra il Nicolò Zaniolo e. Il calciatore lo scorso febbraio ha iniziato a corteggiare l'influencer napoletana, e i due a marzo si sono messi inisieme con tanto di tatuaggio. Da qualche settimana però si ...sul suo profilo Instagram ha primo smentito e poi confermato la fine della sua relazione con Nicolò ...In questi giorni, si sono susseguite numerose voci sulla rottura tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. I due, inizialmente, non hanno alimentato le voci di L'influencer e il calciatore hanno concluso la ...Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti non sono più una coppia. Le voci si erano ricorse nei giorni scorsi e, nonostante un tentativo di ...