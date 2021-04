Chi sta stritolando il vaccino Sputnik? (Di giovedì 29 aprile 2021) Dal Brasile all’Italia. Dove e come il vaccino russo Sputnik trova contrarierà e diffidenze progressive. Il commento di Burioni Giorni difficili per il vaccino anti Covid-19 Sputnik. Il farmaco messo a punto dall’Istituto Galameya sembra avere problemi seri in Brasile: l’Anvisa, l’autorità sanitaria del Paese, ha affermato che il farmaco ha “rischi inerenti” e “gravi difetti” nella sua composizione. Anche l’Italia, che fino ad oggi sembrava particolarmente interessata all’antidoto russo, frena. “Inutile chiedere ad Aifa di intervenire per Sputnik”, afferma il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza. Ecco tutti i dettagli. COSA HA DETTO FIGLIUOLO Partiamo dalle dichiarazioni del generale Figliuolo. “Tipologie di vaccino diverse forse servivano qualche mese ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Dal Brasile all’Italia. Dove e come ilrussotrova contrarierà e diffidenze progressive. Il commento di Burioni Giorni difficili per ilanti Covid-19. Il farmaco messo a punto dall’Istituto Galameya sembra avere problemi seri in Brasile: l’Anvisa, l’autorità sanitaria del Paese, ha affermato che il farmaco ha “rischi inerenti” e “gravi difetti” nella sua composizione. Anche l’Italia, che fino ad oggi sembrava particolarmente interessata all’antidoto russo, frena. “Inutile chiedere ad Aifa di intervenire per”, afferma il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza. Ecco tutti i dettagli. COSA HA DETTO FIGLIUOLO Partiamo dalle dichiarazioni del generale Figliuolo. “Tipologie didiverse forse servivano qualche mese ...

Advertising

giuliainnocenzi : I cittadini di San Lorenzo in Campo (PU) mi hanno appena comunicato una bellissima notizia: l’allevamento da oltre… - GassmanGassmann : Ora veramente sta alla coscienza di tutti noi, come uscire da tutto questo. Io,personalmente, mi occuperò della sic… - NicolaPorro : Incredibile: un’intera squadra di celerini in tenuta antisommossa contro dei ragazzi in strada. Ecco il video ???? - tommasoroveda : I rigori come quello fischiato su #Cavani sono uno dei motivi della deriva che sta prendendo il calcio. Chi ha gioc… - DAngelicus : RT @Cesare_Baronio: @borghi_claudio @Ade20903031 @DAngelicus @Gilgamesh__Fate @cigirointorno @Theskeptical_ @isj135 @YRetlaw @MinervaMcGran… -