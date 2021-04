Chi l’ha visto, Piera Maggio: «La verità è nelle chiamate di Jessica Pulizzi e Anna Corona» (Di giovedì 29 aprile 2021) Piera Maggio è stata ospite di Chi l’ha visto durante l’ultima puntata del programma; la madre di Denise Pipitone ha commentato alcuni nuovi elementi emersi dalle indagini e portati alla luce del pubblico proprio riguardo la scomparsa di sua figlia nel 2004. Secondo Piera, in alcune intercettazioni telefoniche, si potrebbe capire la verità su quel... Leggi su donnapop (Di giovedì 29 aprile 2021)è stata ospite di Chidurante l’ultima puntata del programma; la madre di Denise Pipitone ha commentato alcuni nuovi elementi emersi dalle indagini e portati alla luce del pubblico proprio riguardo la scomparsa di sua figlia nel 2004. Secondo, in alcune intercettazioni telefoniche, si potrebbe capire lasu quel...

