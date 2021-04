Chi l’ha visto, Piera Maggio: «La verità è nelle chiamate di Jessica Pulizzi e Anna Corona» (Di giovedì 29 aprile 2021) Piera Maggio è stata ospite di Chi l’ha visto durante l’ultima puntata del programma; la madre di Denise Pipitone ha commentato alcuni nuovi elementi emersi dalle indagini e portati alla luce del pubblico proprio riguardo la scomparsa di sua figlia nel 2004. Secondo Piera, in alcune intercettazioni telefoniche, si potrebbe capire la verità su quel terribile giorno. Leggi anche: Denise Pipitone, Piera Maggio: «Anna Corona era infatuata di me» VIDEO Piera Maggio: «Chiedo di risentire le intercettazioni» Durante la puntata di Chi l’ha visto sono state fatte ascoltare alcune registrazioni di telefonate fra Jessica ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021)è stata ospite di Chidurante l’ultima puntata del programma; la madre di Denise Pipitone ha commentato alcuni nuovi elementi emersi dalle indagini e portati alla luce del pubblico proprio riguardo la scomparsa di sua figlia nel 2004. Secondo, in alcune intercettazioni telefoniche, si potrebbe capire lasu quel terribile giorno. Leggi anche: Denise Pipitone,: «era infatuata di me» VIDEO: «Chiedo di risentire le intercettazioni» Durante la puntata di Chisono state fatte ascoltare alcune registrazioni di telefonate fra...

