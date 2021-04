Chi l’ha visto, nuove rivelazioni sul caso di Denise. Mistero sul rapporto tra Anna Corona e Stefania, a sua volta legata al Commissario di Mazara (Di giovedì 29 aprile 2021) Chi l'ha visto, Piera Maggio Il caso di Denise Pipitone, a 17 anni dal suo drammatico inizio, è ancora avvolto da inquietanti misteri. E da forti rivelazioni, come quelle portate all’attenzione ieri sera da Chi l’ha visto?. Il programma di Rai3, al quale partecipava in collegamento Piera Maggio (madre della piccola scomparsa), si è soffermato in particolare sui contatti emersi al processo tra Anna Corona – ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise – e una donna di nome Stefania, la quale aveva un legame con il Commissario di Polizia che nei giorni successivi alla sparizione della bambina di Mazara del Vallo la interrogò. All’epoca dei fatti, Stefania era poco più ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Chi l'ha, Piera Maggio IldiPipitone, a 17 anni dal suo drammatico inizio, è ancora avvolto da inquietanti misteri. E da forti, come quelle portate all’attenzione ieri sera da Chi?. Il programma di Rai3, al quale partecipava in collegamento Piera Maggio (madre della piccola scomparsa), si è soffermato in particolare sui contatti emersi al processo tra– ex moglie di Piero Pulizzi, papà di– e una donna di nome, la quale aveva un legame con ildi Polizia che nei giorni successivi alla sparizione della bambina didel Vallo la interrogò. All’epoca dei fatti,era poco più ...

Advertising

vladiluxuria : Finalmente è stato calendarizzato in Senato il #DDLZan #DDLZanLeggeControOmofobia un passo in più verso una legge d… - FedericoDinca : Il lungo applauso che l'aula del @SenatoStampa ha tributato a Ministro @robersperanza è la migliore risposta a chi… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto d… - gladiatoremassi : RT @carlaruocco1: Si è conclusa ieri l'operazione #antiterrorismo che ha visto l’arresto di sette membri delle #BrigateRosse. I crimini com… - MefistoMaria : @Bimbumb51884192 @Mynameismysoul @one_draco @Annamar56834309 Anna aveva trovato la cura per il cancro ma Peppe Grul… -