Chi è Serena Rossi, tutto sull’attrice, madrina a Venezia, che ha trovato l’amore sul set (Di giovedì 29 aprile 2021) Conosciamo meglio la bella Serena Rossi: dal fidanzato ai gossip sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità sui suoi segreti di bellezza e sul suo tatuaggio! Nata a Napoli il 31 agosto 1985 (Capricorno), Serena Rossi è una bellissima e simpaticissima attrice, diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla fortunata fiction Un posto al sole, in cui ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano. Nel 2019 la vediamo nei pani di niente meno che Mia Martini nel biopic sulla cantante, Io sono Mia (oltre che giudice speciale a Tale e Quale show), mentre nel 2020 in quelli di Mina Settembre nell’omonima fiction e al Festival di Sanremo 2021 in qualità di co-conduttrice. Inoltre, nello stesso anno, è stata scelta come madrina della Mostra del Cinema di Venezia. ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 29 aprile 2021) Conosciamo meglio la bella: dal fidanzato ai gossip sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità sui suoi segreti di bellezza e sul suo tatuaggio! Nata a Napoli il 31 agosto 1985 (Capricorno),è una bellissima e simpaticissima attrice, diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla fortunata fiction Un posto al sole, in cui ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano. Nel 2019 la vediamo nei pani di niente meno che Mia Martini nel biopic sulla cantante, Io sono Mia (oltre che giudice speciale a Tale e Quale show), mentre nel 2020 in quelli di Mina Settembre nell’omonima fiction e al Festival di Sanremo 2021 in qualità di co-conduttrice. Inoltre, nello stesso anno, è stata scelta comedella Mostra del Cinema di. ...

Advertising

news_mondo_h24 : Serena Rossi sarà la madrina della Mostra del Cinema di Venezia - ChimiGeffer : 'chiudete le bilance dopo aver pesato!E non dimenticate di mettere il coperchio al contenitore della miscela incogn… - LorenzaLucchi1 : @rokifi17 Cara di chi nn c'è si fa senza ma state tranquille io sn serena - ilbassottoSC : RT @Carlaaccardo: Del provvedimento dato ai ballerini non mi tornano tante cose.???? 1) Sangio che dice “ma chi” (quindi non sapeva che i b… - TweetNotizie : Serena Rossi madrina per Venezia 78: 'Un onore, sarà un momento di gioia per chi ama il cinema' -