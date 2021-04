Chi è Phil Foden, il calciatore che a 20 anni ha già vinto (quasi) tutto (Di giovedì 29 aprile 2021) «Phil Foden è il più grande talento che abbia mai visto, da calciatore e da allenatore». Parole e musica di Pep Guardiola, uno che, tanto per intenderci, ha allenato gente come Messi, Xavi, Iniesta, Robben, Ribery e Aguero. E quando un allenatore del suo calibro si espone così, vuol dire che il destinatario lo ha davvero folgorato. Si tratta di Phil Foden, 21 anni ancora da compiere, il talento più cristallino di una squadra fenomenale come il Manchester City, dove saper giocare a pallone ad altissimi livelli è considerata la norma. Una delle colonne del City Foden in questa stagione si sta mostrando in tutto il suo talento, centrocampista capace di giocare in tutti i ruoli e, cosa che non guasta, innamorato dei colori del Manchester City fin da ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) «è il più grande talento che abbia mai visto, dae da allenatore». Parole e musica di Pep Guardiola, uno che, tanto per intenderci, ha allenato gente come Messi, Xavi, Iniesta, Robben, Ribery e Aguero. E quando un allenatore del suo calibro si espone così, vuol dire che il destinatario lo ha davvero folgorato. Si tratta di, 21ancora da compiere, il talento più cristallino di una squadra fenomenale come il Manchester City, dove saper giocare a pallone ad altissimi livelli è considerata la norma. Una delle colonne del Cityin questa stagione si sta mostrando inil suo talento, centrocampista capace di giocare in tutti i ruoli e, cosa che non guasta, innamorato dei colori del Manchester City fin da ...

