Chi è il ministro della Lega che non ha firmato la petizione di Salvini contro il coprifuoco?

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021) Matteocelebra, a cadenza quotidiana, i successisua raccolta firmeil. Unache, occorre ricordarlo, è fittizia in quanto non ha valore e non può imporre alcuna influenza sulle decisioni del governo e del Consiglio dei Ministri. Alcune fonti, però, parlano di unche “si è dimenticato” di apporre la propria firma su quella istanza. Si tratterebbe, dunque, di un personaggio molto influente all’interno del partito e dell’esecutivo, con un ruolo di grande importanza strategica. I papabili sono tre, ma Fiorella Sarzanini – su il CorriereSera – fa il nome: Giancarlo Giorgetti. È Giorgetti illeghista che non firma ladi ...