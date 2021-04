Chi è il funzionario del governo egiziano che sta promuovendo il vergognoso documentario su Regeni (Di giovedì 29 aprile 2021) «The Story Of Regeni»: è questo il titolo del documentario anonimo pubblicato su YouTube e promosso via Facebook in una pagina dove troviamo nelle grafiche il cognome sbagliato di Giulio: «Regini» anziché Regeni. Un “errore” ripetuto più volte, questo perché la vocale «e» non è presente nella madre lingua dell’autore anonimo e di alcuni degli intervistati egiziani, l’arabo. Lo pronunciano così anche i diversi intervistati, così come la voce narrante che risulta essere di un egiziano: «It’s egyptian language not arabic. And all voices are for egyptians» afferma un contatto egiziano a Open. L’immagine in evidenza della pagina che riporta il cognome di Regeni scritto con la «i» (l’evidenziato è nostro). La voce di un egiziano, così come egiziano è ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 aprile 2021) «The Story Of»: è questo il titolo delanonimo pubblicato su YouTube e promosso via Facebook in una pagina dove troviamo nelle grafiche il cognome sbagliato di Giulio: «Regini» anziché. Un “errore” ripetuto più volte, questo perché la vocale «e» non è presente nella madre lingua dell’autore anonimo e di alcuni degli intervistati egiziani, l’arabo. Lo pronunciano così anche i diversi intervistati, così come la voce narrante che risulta essere di un: «It’s egyptian language not arabic. And all voices are for egyptians» afferma un contattoa Open. L’immagine in evidenza della pagina che riporta il cognome discritto con la «i» (l’evidenziato è nostro). La voce di un, così comeè ...

